Monica Leofreddi, età e marito della conduttrice televisiva (Di venerdì 17 luglio 2020) In apertura di trasmissione Pierluigi Diaco, conduttore di Io e te su Rai 1, ha voluto dedicare un messaggio a Monica Leofreddi. Ha dichiarato infatti di averla chiamata dopo aver letto un suo sfogo sui social. Il motivo? La conduttrice non appare in Tv da un po’ e nei palinsesti del prossimo anno non è presente. Diaco ha espresso vicinanza alla collega e ha per questo voluto invitarla in trasmissione. Scopriamo quindi meglio chi è Monica Leofreddi anche se la popolare conduttrice non ha più bisogno di grandi presentazioni visto che nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere dal pubblico a casa che l’ha apprezzata sempre per la sua professionalità e bravura. Chi è Monica ... Leggi su italiasera

baggirosa : RT @IlTorvoOculista: #ioete A Monica Leofreddi non mancano certo professionalità ed autoironia; meriterebbe maggior spazio nell TV italia… - IlTorvoOculista : #ioete A Monica Leofreddi non mancano certo professionalità ed autoironia; meriterebbe maggior spazio nell TV ita… - Mamox__ : Monica Leofreddi è stata la prima Vip a seguirmi su Twitter. Di sicuro poi mi avrà silenziato, non so, ma il suo fo… - DottOlivieri : @MonicaLeofreddi - Di che squadra sei? - “Della Roma...unica, solo Roma” ~Monica Leofreddi~ ???? - suaperfidia : Monica Leofreddi è una persona deliziosa ed un'ottima professionista. Le manca però quella traccia forte, indelebil… -