Mon Amour di Young Signorino è un tentativo reggaeton prima del nuovo album (audio e testo) (Di venerdì 17 luglio 2020) Mon Amour di Young Signorino esce oggi, venerdì 17 luglio, per fissare una bandierina nella carriera di uno dei trapper più controversi della scena italiana. Una bandierina che Paolo Caputo aveva giurato di cambiare con Rockstar Mai ma che quello strano inno al nesting che era Bilocale Love Life aveva divelto. Oggi l'artista di Cesena ci propone qualcosa che dovrebbe essere una novità ma si rivela un tentativo poco coraggioso di spostarsi sul reggaeton, e il risultato dimostra che Young Signorino non cerca la hit estiva. Paolo cerca sempre di restare sul pezzo - lo aveva fatto con Bilocale Love Life, in tema con il lockdown - e a questo giro si appoggia alla zona di comfort del reggaeton nella quale si rifugiano tanti altri ... Leggi su optimagazine

Mon Amour di Young Signorino esce oggi, venerdì 17 luglio, per fissare una bandierina nella carriera di uno dei trapper più controversi della scena italiana. Una bandierina che Paolo Caputo aveva giur ...

