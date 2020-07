Molesta donne tra stazione e aeroporto di Pisa, arrestato (Di venerdì 17 luglio 2020) Un 20enne turco è stato arrestato dalla polizia di Pisa per violenza sessuale perché accusato di avere Molestato cinque giovani ragazze, ma soltanto tre hanno presentato denuncia, nelle notti tra il ... Leggi su lanazione

Pisa, 17 luglio 2020 - Un 20enne turco è stato arrestato dalla polizia di Pisa per violenza sessuale perché accusato di avere molestato cinque giovani ragazze (ma soltanto tre hanno presentato ...

Nel casalese tre donne di 61, 44 e 27 anni denunciano i loro persecutori

CASALE MONFERRATO – I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato tre uomini per atti persecutori nei confronti di tre donne. In tutti e tre i casi è stato attivato il cosiddetto ...

CASALE MONFERRATO – I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno denunciato tre uomini per atti persecutori nei confronti di tre donne. In tutti e tre i casi è stato attivato il cosiddetto ...