Modric: “Siamo stati straordinari. Adesso dobbiamo rimontare il City” (Di venerdì 17 luglio 2020) Intervenuto ai canali ufficiale del club blancos, Modric, centrocampista del Real Madrid è tornato a parlare sulla vittoria della Liga. Queste le parole della stella croata: “Durante la quarantena ho lavorato duro e ho vissuto due mesi senza mai fermarmi… oggi raccolgo i frutti. Sono contento per il mio rendimento, ma soprattutto per quello della squadra che non ha mollato. Abbiamo realizzato qualcosa di spettacolare, non solo in questo ultimo mese ma in tutto l’arco della stagione. Champions? Questo Real vuole sempre vincere, avremo una gara complicata contro il City e cercheremo di rimontare al ritorno.” Foto: twitter personale L'articolo Modric: “Siamo stati straordinari. Adesso dobbiamo rimontare il City” ... Leggi su alfredopedulla

