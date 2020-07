Mocerino “sposa” De Luca: “Da sempre grande feeling con il governatore. Non sono un trasformista” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non sono un trasformista. Non è una scelta dell’ultim’ora. Ma la conclusione di un percorso costruito in questi cinque anni. Non mi sono svegliato una mattina e ho deciso di sostenere Vincenzo De Luca. Abbiamo lavorato con la commissione Anticamorra in questi anni: leggi, iniziative, fondi. Mai un attacco, mai una parola contro”. Carmine Mocerino, presidente della commissione Anticamorra e fedelissimo (ormai ex) di Stefano Caldoro spiega così in una conferenza stampa con il presidente della Regione Vincenzo De Luca le ragioni del passaggio dal centrodestra al centrosinistra. L'articolo Mocerino “sposa” De Luca: “Da sempre ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mocerino “sposa”