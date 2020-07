Ministero della Salute: “Si rischia un aumento rilevante di casi in Italia” (Di venerdì 17 luglio 2020) “E’ essenziale mantenere elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di testing-tracking-tracing in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai. In caso contrario, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad una inversione di tendenza con aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale”. Lo affermano Ministero della Salute e Iss nel monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da SarsCov2 in Italia. “Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100.000 abitanti (in lieve ... Leggi su sportface

Caso Scieri, ministero della Difesa citato come responsabile civile. La madre: "Stiamo arrivando alla verità"

Coronavirus, in Sicilia 17 nuovi casi: ma 14 sono i migranti positivi a Pozzallo

CATANIA - Dopo una giornata a zero contagi tornano a salire i casi di coronavirus in Sicilia. Dal bollettino diffuso dal ministero della Sanità si evince che nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono reg ...

Come e dove chiedere il reddito di cittadinanza: info e requisiti

on line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e presso i Patronati; • dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli Uffici ...

