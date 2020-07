Milano: scontro fra monopattino elettrico e furgone, grave donna di 31 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Una donna di 31 anni a bordo di un monopattino elettrico è rimasta gravemente ferita a Milano nello scontro con un furgone. La donna era sul mezzo elettrico in via Braga, una traversa di via Gioia, quando si è scontrata contro il furgone ed è stata sbalzata sull'asfalto, sbattendo violentemente la testa. La 31enne è stata soccorsa dal personale del 118, che l'ha portata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove ora si trova in coma. Sul posto si trova anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente, che al momento non esclude un mancato ... Leggi su liberoquotidiano

Ancora un tragico incidente che coinvolge persone su un monopattino elettrico. Una donna di 31 anni è morta in ospedale, al Niguarda, in seguito alle gravi ferite riportate nello scontro con un furgon ...

. E’ il primo incidente di questo tipo nel capoluogo lombardo. La situazione dei monopattini sta forse sfuggendo di mano. Il loro utilizzo rappresenta spesso un rischio per sè e per gli altri. A dimo ...

