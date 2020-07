Milano, monopattino elettrico contro autocarro. Grave donna di 31 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) Incidente stradale a Milano, monopattino elettrico contro autocarro, Grave una ragazza di trentuno anni. Milano, scontro tra un monopattino elettrico e un autocarro, Grave una donna di trentuno anni, trasportata all’ospedale Niguarda. Si tratterebbe del primo incidente Grave che coinvolge un monopattino elettrico a Milano. Milano, incidente tra monopattino elettrico e autocarro L’incidente &eGrave; avvenuto nella mattinata di venerd&iGrave; ... Leggi su newsmondo

