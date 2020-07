Milan, Rangnick si avvicina: il tedesco sta trattando con la Red Bull una buonuscita milionaria (Di venerdì 17 luglio 2020) Ralf Rangnick si avvicina a grandi passi al Milan: il tedesco sta trattando con la Red Bull una buonuscita milionaria Ralf Rangnick è un passo dalla separazione dai suoi attuali datori di lavoro della Red Bull. Come spiega La Gazzetta dello Sport, sono giorni importanti in tal senso, considerando che i vertici di Elliott e Ivan Gazidis, a.d. rossonero, hanno definito da tempo i contorni economici e tecnici dell’intesa con Rangnick. Il progetto triennale prevede investimenti sul prossimo mercato di almeno 75 milioni di euro più la metà degli incassi delle vendite. Insomma sul versante rossonero tutto è all’insegna delle certezze. Anche il dialogo tra ... Leggi su calcionews24

Il giornalista di Sky rivela che il tecnico è ancora legato alla Red Bull che per liberarlo avrebbe chiesto un indennizzo di 8 milioni Il futuro in casa Milan potrebbe essere meno delineato di quanto ...Il Milan è in attesa che Ralf Rangnick si separi dalla Red Bull. Poi il tedesco potrà cominciare la sua avventura in rossonero. Le ultime novità sulla trattativa Sono giorni caldi per l’arrivo di Ralf ...