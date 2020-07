Milan, Pioli sul futuro: «Sto benissimo a Milanello» (Di venerdì 17 luglio 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro in rossonero Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Bologna, del suo futuro in rossonero. futuro – «Sto benissimo a Milanello e con la squadra, qui le strutture sono eccezionali, i giocatori e tutto lo staff sono concentrati per migliorare il risultato e questi 15 giorni potranno significare tanto per la classifica. Non abbiamo né il tempo né la voglia di pensare ad altre cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

scommesse_it : Pioli: 'Si parla troppo del futuro, io voglio punti, voglio l'Europa. Ibra? Sta bene...' - Angelredblack1 : RT @MilanNewsit: Milan: Pioli, futuro? E' troppo importante il presente - sportli26181512 : Milan-Bologna, Pioli: 'Si parla troppo del futuro, è importante vivere il presente': L'allenatore del Milan alla vi… - ValeBaroncini : RT @corradone91: Bomba di #Sky: #RedBull avrebbe chiesto al #Milan 8mln per liberare #Rangnick dall'incarico di responsabile dell'area spor… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Milan: Pioli, futuro? E' troppo importante il presente Dobbiamo recuperare punti per arrivare direttamente in E.Leage -