Milan, Pioli il futuro è adesso: “Obiettivo Europa e alla fine vedremo cosa accadrà…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà il Bologna per la 34^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha fatto il punto sul finale di stagione che attende la squadra e si è soffermato anche sul proprio futuro.Pioli: "Vogliamo il quinto posto. futuro? Vediamo..."caption id="attachment 988415" align="alignnone" width="608" Milan Ibrahimovic (getty images)/captionSulla squadra e sul proseguimento del campionato, Pioli è stato chiaro: "Il gruppo sa bene qual è la nostra posizione in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma contano solo queste ultime 5 gare. La classifica deve essere ancora migliorata per centrare il nostro obiettivo". "Quinto posto? Vogliamo fare più punti possibile poi ... Leggi su itasportpress

cicoria_e : RT @cicoria_e: Se il #milan cambia allenatore vi piacerebbe #Pioli alla #Juve al posto di #Sarri? - CalcioPillole : #Milan Ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Stefano #Pioli, alla vigilia della sfida contro i… - calciomercatoit : #MilanBologna, #Pioli: 'Siamo squadra. Ibrahimovic si sente bene, deciderò dopo gli allenamenti' - scommesse_it : Pioli: 'Si parla troppo del futuro, io voglio punti, voglio l'Europa. Ibra? Sta bene...' - Angelredblack1 : RT @MilanNewsit: Milan: Pioli, futuro? E' troppo importante il presente -