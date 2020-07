Milan News – Rangnick, è quasi fatta! E c’è già il budget per il mercato (Di venerdì 17 luglio 2020) Milan News – Rangnick è ormai molto vicino a diventare la nuova figura gestionale dell’area tecnica del Milan. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega come i dialoghi con la Red Bull stiano andando avanti in questi giorni e non sembrino esserci intoppi di alcun genere. Rangnick potrà godersi l’eredità di Pioli, che sta facendo un buon lavoro in questa fase conclusiva della stagione, ed iniziare a pensare al prossimo mercato anche conoscendo il budget che la dirigenza gli metterà a disposizione. Milan News – Rangnick, è quasi fatta! E c’è già il budget per il ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Milan, retroscena Rangnick: è ancora legato a Red Bull che per liberarlo avrebbe chiesto un indennizzo - acmilan : Let's check out some useful stats from #MilanParma ???? - DiMarzio : #Kessie: 'Voglio restare a lungo al #Milan e riportarlo in #UCL' - SantoDario : RT @SkySport: Milan-Rangnick, ostacolo nella trattativa - Alex_oleh : Malinovskyi, il consiglio di Shevchenko e il retroscena sul Milan: ora vale il doppio? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan News News Milan – Annuncio improvviso: “C’è l’accordo, trattativa in corso” Il Milanista La Spal regge un’ora poi l’Inter passeggia: il poker avvicina la B

Primo tempo dignitoso, anche un legno e proteste per un mancato penalty. Dopo lo 0-2 il crollo. Nelle ultime 7 gare subìti 18 gol. Ora via alla rifondazione FERRARA. L’Inter per riappropriarsi del sec ...

Se Sarri vince resta ma qualcuno parte: il piano della Juve

State calmi e vincete lo scudetto. Sarebbe una grande maglietta e anche se alla Continassa vanno di più giacca e camicia, il mantra diffuso dai dirigenti è quello. Zero processi, zero ansie, zero nega ...

Primo tempo dignitoso, anche un legno e proteste per un mancato penalty. Dopo lo 0-2 il crollo. Nelle ultime 7 gare subìti 18 gol. Ora via alla rifondazione FERRARA. L’Inter per riappropriarsi del sec ...State calmi e vincete lo scudetto. Sarebbe una grande maglietta e anche se alla Continassa vanno di più giacca e camicia, il mantra diffuso dai dirigenti è quello. Zero processi, zero ansie, zero nega ...