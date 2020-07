Milan-Bologna, Pioli: “Obiettivo quinto posto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Bologna: “Protagonisti in queste cinque gare, poi vedremo”. MilanO – Vigilia di Milan-Bologna per Stefano Pioli che, in conferenza stampa, chiarisce gli obiettivi della squadra: “Il nostro desiderio è di fare più punti possibili – ha detto il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – e poi tireremo le somme. Non dobbiamo sperare nei passi falsi dei nostri avversari, ma puntare sulle nostre qualità. Affrontiamo un avversario molto ostico e ci saranno molte difficoltà. Dobbiamo assolutamente essere protagonisti in queste ultime cinque partite, e poi vedremo“. Sulla formazione e Mihajlovic Ancora nessuna certezza sulla formazione: ... Leggi su newsmondo

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - MuhammadGafur : RT @TeamMilanAC: #Memories AC Milan vs Bologna ?? Mario Balotelli ???? - ntItcbabe : @ruIethewrId brescia milan naples bologna turin rimini - MilanLiveIT : #MilanBologna del 2016/17 I rossoneri festeggiarono il ritorno nelle coppe ?? -