Milan-Bologna, Pioli glissa sul futuro: “andiamo in Europa League e poi vedremo. Ibra? Se gli chiedo come sta…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Milan è senza dubbio una delle squadre più in forma di questo post-lockdown, nessuna sconfitta e tante belle prestazioni, coronate dalle vittorie ottenute contro Roma, Lazio e Juventus. Foto Getty / Claudio VillaDomani ci sarà il Bologna sulla strada dei rossoneri, una squadra riuscita a violare poche settimane fa San Siro battendo l’Inter di Conte, per questo motivo Pioli ha chiesto concentrazione ai suoi in conferenza stampa: “ora siamo diventati squadra, abbiamo lavorato molto introducendo nuove idee e serviva tempo per questo. Il nostro futuro è essere protagonisti di queste cinque partite, dobbiamo fare più punti possibile per raggiungere l’Europa League magari direttamente ai gironi. Poi vediamo cosa succederà. ... Leggi su sportfair

Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Serie A è ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migli ...

Vigilia di Milan-Bologna. Domani le 2 squadre si sconteranno al Meazza di Milano alle 21.45. Il Bologna, al decimo posto in classifica, viene da un pareggio contro il Napoli dove, durante il secondo t ...

