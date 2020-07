Milan-Bologna, Pioli: “Agganciare la Roma? Dobbiamo fare più punti possibili” (Di venerdì 17 luglio 2020) La trentaquattresima giornata della Serie A 2019/2020 metterà di fronte Milan e Bologna, per uno scontro che promette ribaltamenti di fronte continui, presumibilmente molti gol e sicuramente grandi emozioni. Stefano Pioli ha recentemente rilasciato significative dichiarazioni in merito, rispondendo alle domande dei giornalisti italiani alla vigilia dell’importante scontro di campionato, utile per cavalcare l’onda di un periodo estremamente positivo per i rossoneri. Di seguito l’esordio del tecnico italiano, concernente le prestazioni di Franck Kessiè e Hakan Calhanoglu: “Hanno le caratteristiche per fare entrambi le fasi e sono bravi a leggere le varie situazioni all’interno della stessa partita. Il calcio moderno prevede un giocatore attento, propositivo, pronto a cambiare la ... Leggi su sportface

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - sportli26181512 : Pioli: 'Kessie e Calhanoglu sono giocatori intelligenti. Sanno leggere situazioni che cambiano velocemente': Interv… - MilanLiveIT : Verso #MilanBologna La conferenza integrale di mister #Pioli ??? - MilanWorldForum : Tutta la conferenza di Pioli pre Milan - Bologna -) -