Milan-Bologna, Mihajlovic: “Ibrahimovic? Vi racconto la storia della nostra amicizia” (Di venerdì 17 luglio 2020) L'analisi di Sinisa Mihajlovic.Alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, il tecnico del Bologna ha spiegato la scelta di utilizzare la difesa a tre contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo scelto questo assetto perché così potevamo andare a pressarli più alti. Nel primo tempo ho sbagliato a sistemare la squadra in campo perché pensavo di scalare meglio sul loro secondo centrale e invece non siamo mai arrivati in tempo. Negli spogliatoi abbiamo rimesso la squadra a posto piazzandoci uno contro uno e giocando più avanti e con coraggio. È stata una bella reazione dopo la gara con il Parma, con il Milan ci serve una conferma. Soprattutto mercoledì ... Leggi su mediagol

SkySport : Milan Bologna, Mihajlovic: 'Spero che l'amico Ibrahimovic abbia pietà di me' - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - DiMarzio : #MilanBologna, i probabili undici che #Pioli manderà in campo - _Milanisti1899_ : RT @_Milanisti1899_: #InformazioniDiServizio I dati essenziali per seguire il nostro #Milan Milan-Bologna ??18/08/2020 ??21,45 ???San Siro… -