Milan-Bologna, le scelte di Sinisa Mihajlovic: i 24 convocati rossoblu (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Bologna di Sinisa Mihajlovic si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli, in occasione della trentaquattresima giornata della Serie A 2019/2020. Gli emiliani vorranno dar seguito all'ottimo pareggio interno con il Napoli, derivato da una rete del solito Musa Barrow nel corso del secondo tempo, mentre i rossoneri tenteranno di rendere sulla falsariga delle recenti prestazioni. Di seguito la lista dei 24 atleti rossoblu convocati, divulgata dal club bolognese sul proprio sito ufficiale. I convocati DEL Bologna Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, ...

