Milan Bologna, i convocati di Mihajlovic: ci sono Orsolini e Palacio (Di venerdì 17 luglio 2020) Attraverso il proprio sito il Bologna ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani sera contro il Milan Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha diramato una lista di 24 convocati in vista del match di domani sera contro il Milan con fischio d'inizio alle 21:45. Per l'allenatore rossoblu tutta la rosa a disposizione. Ecco l'elenco completo: Portieri: Da Costa, Sarr, SkorupskiDifensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.

