“Mi hai bruciata”. Pierluigi Diaco spiazzato dalla ‘pizzicata’ dell’ospite: “Io al posto tuo…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, a ‘Io e Te’ è stata ospite Monica Leofreddi, che non riesce a stabilizzarsi da un punto di vista professionale da qualche anno a questa parte. Il conduttore televisivo Pierluigi Diaco ha letto un suo amaro sfogo ed ha deciso di contattarla per farle prendere parte al programma Rai. In questa intervista si è parlato a lungo della meritocrazia e la donna si è lasciata andare ad una battuta nei confronti del padrone di casa, arrivata inaspettatamente. Soffermandosi sulla sua assenza dal piccolo schermo, lei ha ammesso di non averla accettata a cuor leggero: “Se ci ho sofferto? Qualche volta sì, sarei una bugiarda se dicessi di no. I programmi si contano sulle dita di due mani, siamo tanti a fare questo lavoro. Un programma deve essere fatto su misura”. Ma ... Leggi su caffeinamagazine

