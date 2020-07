«Mi chiamo Francesco Totti»: il documentario sul Capitano in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Non poteva che essere presentato alla Festa del Cinema di Roma il nuovo documentario di Alex Infascelli tratto dal libro Un capitano, scritto a quattro mani da Francesco Totti e Paolo Condò. Si intitola Mi chiamo Francesco Totti e sarà una delle pellicole più attese della rassegna romana, in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica. Il film, prodotto da The Apartment e Wildside con Capri Entertainment, Fremantle, Vision Distribution e Rai Cinema, racconterà le tappe salienti della vita del Capitano, che la notte che precede il suo addio al calcio ripercorrerà il suo vissuto come se fosse proiettato su uno schermo insieme agli spettatori. Leggi su vanityfair

