METEO sino al 23 Luglio: torna l’ANTICICLONE, ma nuove minacce all’estate (Di venerdì 17 luglio 2020) METEO sino AL 23 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione, che mette in crisi l’estate, ha fatto irruzione sull’Italia, apportando un nuovo peggioramento che sta dilagando dalle regioni settentrionali verso il Centro-Sud. Non c’è ad opporsi l’anticiclone, che si è rintanato in aperto Atlantico, lasciando così strada libera al fronte e alle correnti molto fresche nordiche. Il fronte scorre in seno alla saccatura balcanica, il cui nucleo freddo in quota sta sprofondando tra i Balcani e l’Adriatico. Inevitabilmente la sfuriata temporalesca in transito sulla nostra Penisola risparmierà ben poche regioni, con temperature in netto calo e venti in rinforzo dai quadranti settentrionali che esalteranno questo contesto climatico così anomalo per metà ... Leggi su meteogiornale

