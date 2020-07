Meteo, sfuriata di maltempo con nubifragi e grandine. Le zone interessate (Di venerdì 17 luglio 2020) È allerta per rischio improvviso di temporali su gran parte dell’Italia per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Sulla base delle previsioni Meteo disponibili, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse valutando una allerta gialla per nove regioni. Secondo la protezione civile, i fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare per alcune zone anche delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Nel dettaglio, le zone interessate da una allerta Meteo temporali per oggi sono gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, e gli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e ... Leggi su howtodofor

