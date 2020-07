Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 17 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Week end con tempo stabile sulla capitale. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne di sabato sia poi domenica; le condizioni Meteo non subiranno particolari variazioni nemmeno in serata. Temperature comprese tra +18°C e +33°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Ampi spazi di sereno nella mattinata di sabato su tutta la regione, mentre al pomeriggio locali piogge o temporali interesseranno il Basso Lazio e le zone appenniniche; residui fenomeni anche in serata. Tempo asciutto nella giornata di domenica sia in mattinata sia al pomeriggio con locali schiarite alternate a nuvolosità diffusa; assenza di fenomeni anche in serata. Meteo ... Leggi su romadailynews

MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - CorriereCitta : Previsioni meteo: ecco che tempo farà nel weekend - Giulicat1512 : RT @claudiocarmina3: No allarmismo ma PREVENZIONE (meteo). Tutto il Centro Nord con passaggi di nuvoloni. 'Passaggi' con relativi 'possibil… - claudiocarmina3 : No allarmismo ma PREVENZIONE (meteo). Tutto il Centro Nord con passaggi di nuvoloni. 'Passaggi' con relativi 'possi… - infoitinterno : Meteo a Roma: le previsioni di oggi 17 luglio -