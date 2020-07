Meteo ROMA: nel weekend sole, poi riprenderà a fare caldo (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà tornare l'anticiclone nel weekend, con caldo in intensificazione che tornerà protagonista nei primi giorni della nuova settimana. Sabato 18: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 33 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Domenica 19: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Lunedì 20: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 37 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale

