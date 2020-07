Meteo NAPOLI: scenario soleggiato, estate senz'afa (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI si manterrà stabile venerdì e per il weekend, in un contesto estivo gradevole per effetto del clima secco pur con temperature attorno ai 30 gradi. Venerdì 17: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 18: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3600 metri. Domenica 19: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale

NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - #ESTATE a rischio nel corso del prossimo weekend con i #TEMPORALI molto vicini, i dettagli - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 29 C e un minimo di 21 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 16 luglio - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 29 e Min 21 Ora 20 North Velox 2 @OpenNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo NAPOLI Meteo NAPOLI: oggi sereno, Sabato 18 nubi sparse, Domenica 19 sereno iL Meteo Meteo NAPOLI: scenario soleggiato, estate senz'afa

Il meteo su Napoli si manterrà stabile venerdì e per il weekend, in un contesto estivo gradevole per effetto del clima secco pur con temperature attorno ai 30 gradi. Venerdì 17: quasi sereno, ventoso ...

Rai, fiction verso 2021 tra tv movie su donne esemplari, identità e chiaroscuri adolescenza

Sequel, nuove fiction, docu e tv movie. Rai Fiction va oltre il Covid cercando di trasformare la crisi in una "opportunità" perché "il Servizio Pubblico ha il dovere di proseguire nella sua funzione d ...

Il meteo su Napoli si manterrà stabile venerdì e per il weekend, in un contesto estivo gradevole per effetto del clima secco pur con temperature attorno ai 30 gradi. Venerdì 17: quasi sereno, ventoso ...Sequel, nuove fiction, docu e tv movie. Rai Fiction va oltre il Covid cercando di trasformare la crisi in una "opportunità" perché "il Servizio Pubblico ha il dovere di proseguire nella sua funzione d ...