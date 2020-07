Meteo, le previsioni del tempo del weekend. VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso del fine settimana la perturbazione temporalesca che venerdì si è “accanita” al Centro-Nord si sposterà verso il Meridione mentre sul resto delle regioni l’alta pressione (finalmente) comincerà ad aumentare.Le previsioni di sabato 18 luglioSabato sono previste ancora nubi e qualche piovasco sul Piemonte e la Liguria anche se il fronte d’instabilità sarà più attivo al Meridione. Piogge e qualche temporale saranno possibili sul Lazio meridionale, l’Abruzzo, il Molise e anche sulle zone interne della Sardegna. Sulle altre regioni il tempo sarà migliore con prevalenza di sole ma sempre in un contesto piuttosto variabile. Temperature massime comprese tra 25 e 28 gradi, fino a 30 al Sud.Le previsioni di ... Leggi su tg24.sky

PREVISIONI METEOROLOGICHE – È sicuramente una fase estiva molto gradevole con temperature nelle medie stagionali e umidità molto ridotta. La presenza dell’alta pressione delle Azzorre garantisce un’es ...

E’ un mese di luglio piuttosto anomalo, senza il caldo feroce degli anni scorsi. L’anticiclone africano non riesce ad espandersi a dovere e lascia spazio a frequenti episodi temporaleschi sia al Nord ...

