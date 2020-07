Meteo in crisi, nuovi TEMPORALI, Estate in balia dell’incertezza (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Italia non gode più della protezione dell’anticiclone e le conseguenze sono evidenti, in quello che è un quadro Meteo tutt’altro che estivo. L’instabilità è già salita in cattedra, con TEMPORALI che sono spuntati come funghi mercoledì pomeriggio non solo al Nord, ma anche su parte del Centro-Sud. Nell’ambito di questi TEMPORALI a macchia di leopardo, non sono mancati nubifragi violenti localizzati come quello che ha colpito Palermo. Nonostante non vi fosse un peggioramento Meteo vero e proprio, nelle fasi instabili con TEMPORALI estivi possano occasionalmente verificarsi eventi così violenti e imprevedibili. Ora la situazione Meteo è destinata ulteriormente a degenerare, in quanto ... Leggi su meteogiornale

