Meteo: ESTATE proverà a rimettersi in carreggiata, non mancheranno insidie (Di venerdì 17 luglio 2020) Condizioni di Meteo localmente avverso caratterizzano lo scenario attuale su parte d’Italia, per effetto di un fronte molto attivo legato all’affondo di una saccatura dal Mare del Nord ai Balcani, con una sostenuta alimentazione di correnti fredde nordiche ad esaltare, non poco, l’instabilità. Già nel weekend osserveremo un miglioramento, sebbene la circolazione ciclonica fredda continuerà a condizionare il Meteo su parte delle nostre regioni. L’allontanamento del vortice verso est avverrà lentamente, ma con l’anticiclone subito pronto a subentrare ed espandersi da ovest. Avremo così un avvio di weekend a tratti ancora molto instabile al Sud e con variabilità sul resto d’Italia, ma con Meteo in deciso miglioramento domenica, quando l’anticiclone ... Leggi su meteogiornale

riccardo_setti : Dal punto di vista meteo, estate pazzesca. - Alfonso0070 : RT @LaCnews24: Il maltempo arriva in Calabria, nel weekend estate interrotta da nuvole e piogge #calabrianotizie #newscalabria https://t.c… - savonanews : Meteo: weekend all’insegna dell’estate con possibili temporali residui - meteosmaniotto : News Meteo. Italia bersaglio del MALTEMPO e del FREDDO, durissimo colpo all’estate - affariroma : #Meteo Roma 18 luglio: capricci d'estate, temporali possibili a fine giornata - -