Meteo BOLOGNA: ROVESCI venerdì, nel weekend tornerà il sole (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Meteo su BOLOGNA sarà caratterizzato da piogge e temporali venerdì, in un contesto non certo estivo. Il sole tornerà a splendere sabato, poi in modo più deciso domenica quando riprenderà a fare caldo. Venerdì 17: nubi sparse con ROVESCI, ventoso a tratti. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da 18°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 9 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 17°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 9 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Domenica 19: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 31°C. Pressione ... Leggi su meteogiornale

