Meteo, allerta gialla su 9 regioni: rischio bomba d’acqua e grandinate (Di venerdì 17 luglio 2020) Tornano piogge e temporali su nove regioni italiane con il rischio di veder ripetersi episodi come quello accaduto a Palermo. Secondo la Protezione civile, su gran parte del continente europeo si sta sviluppando un’ampia area depressionaria che da oggi (venerdì) tenderà a scendere verso l’Italia, causando instabilità diffusa. Meteo, allerta gialla su 9 regioni ll … L'articolo Meteo, allerta gialla su 9 regioni: rischio bomba d’acqua e grandinate Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

