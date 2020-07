Meteo 17 luglio 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuova battuta d’arresto dell’ estate. Incisiva sfuriata fresca e temporalesca a spasso per l’Italia. Il Meteo per la giornata di oggi 17 luglio 2020. Una nuova ed incisiva sfuriata fresca ed instabile, è pronta a colpire l’Italia. Ventilazione sostenuta e fresca dai quadranti settentrionali e alcuni temporali verranno nuovamente a far visita alla nostra penisola a partire da domani e parte del weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo per la giornata del 17 luglio 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Anniversario apparizione di Lourdes: primo pellegrinaggio in streaming Meteo 17 luglio 2020: i dettagli ... Leggi su bloglive

ItalianAirForce : #Curiosità meteo dall'#AeronauticaMilitare: la Cometa C/2020 F3 (NEOWISE) in una foto scattata da #meteo Fabro la n… - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Venerdì 17 Luglio 2020 #meteo #17luglio - occhio_notizie : Il #meteo di #oggi in #Campania - infoitinterno : Previsioni meteo 17 luglio - zazoomblog : Meteo Rimini domani sabato 18 luglio: cieli sereni - #Meteo #Rimini #domani #sabato -