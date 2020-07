Messi parla e il Barcellona trema. Champions ultima spiaggia: e per il futuro si aprono nuovi scenari… (Di venerdì 17 luglio 2020) Ci sono persone che parlano poco ma, quando lo fanno, le loro frasi risuonano in tutto il mondo. Una di queste è Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona si è sfogato dopo la sconfitta contro l’Osasuna e il titolo vinto dal Real Madrid. Una cosa che non è andata giù ai tifosi blaugrana, figuriamoci a Messi, simbolo dei catalani. Anche nella gara contro i Navarri è stato l’ultimo ad arrendersi. Uno splendido gol su calcio di punizione ad illuminare le tante ombre della serata del Camp Nou. Poi le critiche. Dure, durissime e che fanno riflettere. Un messaggio simile a quello che Messi aveva lanciato dopo la sconfitta contro il Liverpool nella scorsa Champions League. E la ‘Pulce’ non ha usato mezzi termini per avvertire i ... Leggi su calcioweb.eu

