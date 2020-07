Messi, che schiaffo al Barcellona: “siamo deboli, rischiamo di perdere anche con il Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Barcellona perde in casa contro l’Osasuna, il Real Madrid batte il Villarreal e diventa campione di Spagna. E Leo Messi non la prende per niente bene. Al termine della gara la ‘Pulce’ si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto dure: “se non riusciamo a vincere la Liga, come riusciremo a vincere la Champions? Per pensare di vincerla, dovrà cambiare molto. Non volevamo che finisse così, ma è il segnale di come è stata la stagione. Siamo stati una squadra irregolare e molto debole, ci hanno battuto per intensità. Il Madrid ha fatto la sua parte, è stato un grande merito non aver perso nessuna partita dopo la pausa, ma noi abbiamo fatto la nostra parte. Dobbiamo fare un’autocritica tutti, a cominciare dai giocatori. Siamo il Barça e siamo obbligati a vincere ... Leggi su sportfair

