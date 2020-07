“Mes? Il governo non ha mai escluso di utilizzarlo”. Così Gualtieri gela i 5 Stelle (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Mentre Giuseppe Conte va a Bruxelles per affrontare la difficile trattativa sul Recovery fund nella due giorni del Consiglio Ue straordinario, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri prepara il campo a un’eventuale richiesta del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità versione pandemia (soldi in prestito per le spese sanitarie). “Il governo – afferma l’esponente Pd – non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito del Mes“. Ecco fatto: il grillino Luigi Di Maio aveva appena ripetuto che il premier gli ha garantito che il Mes non verrà richiesto ed ecco che il titolare del Mef, in barba al “no” dei 5 Stelle al Fondo salva Stati, chiarisce che l’esecutivo non ha affatto chiuso alla possibilità di ... Leggi su ilprimatonazionale

ItaliaViva : Dopo quanto accaduto oggi alla Camera sulla risoluzione che avrebbe impegnato il governo all'attivazione del MES, v… - NicolaPorro : #Autostrade, #Alitalia, #Ilva: dai compromessi per la sopravvivenza del governo #Conte arriva un conto salatissimo.… - Piu_Europa : Una maggioranza spaccata e irresponsabile boccia la risoluzione di #PiuEuropa per il #Mes subito. #Zingaretti aveva… - riccardomonet : L'atteggiamento prepotente e sconclusionato di Conte e del suo governo (inconcludente su MES e riforme) ha fatto ir… - LeoNoeuro : Quello M5S-PD è il Governo di Dio, sono creatori. Creano l'emergenza economica così da costringere ad utilizzare il… -

