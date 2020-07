Mertens lancia il Napoli di Gattuso: “Il mister perfetto. Barcellona? Pronti all’impresa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dries Mertens parla a 360° gradi di questo finale di stagione del suo Napoli che grazie ai suoi gol e alla grinta del tecnico Gennaro Gattuso ha dato un senso all'annata partenopea. In un'intervista ai microfoni della Uefa, il bomber belga non ha perso l'occasione per esaltare la sua squadra e la città che lo ha accolto anni fa.Mertens:" Gattuso perfetto. Barcellona? Pronti all'impresa"caption id="attachment 978453" align="alignnone" width="496" Mertens Napoli (getty images)/captionSul suo rapporto con Napoli: "Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma anche le nonne ed i bambini più piccoli. Questo è pazzesco! Penso che questo sia qualcosa di speciale ... Leggi su itasportpress

VoceGiallorossa : ?LIVE FORMAZIONI ??Milan, Rebic dal 1'. ??Napoli, torna il tridente Callejon-Mertens-Insigne. ??Roma, c'è Zappacost… - loikon : @sassyagron Chucky gioca alla grande con Insigne che lo lancia. Per me è Mertens Insigne Lozano l'ideale, anche se… - elpme10 : Mertens lancia Insigne verso la porta, improvvisamente, non si sa come, palla a koulibali che la riporta indietro a… - buoncalcio : ???? #GenoaNapoli ???? ?? | Girandola di cambi al 18' del secondo tempo: dentro Milik e Lozano, fuori Mertens e Politan… -