Mertens: "Gattuso allenatore perfetto! Sarri mi ha cambiato la vita. A Barcellona per fare l'impresa. Tifosi del Napoli pazzeschi, ecco perchè mi chiamano Ciro..." (Di venerdì 17 luglio 2020) Dries Mertens ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa.Che rapporto hai con i Tifosi del Napoli?"Qui le persone respirano il calcio. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Mertens: 'Gattuso allenatore perfetto per il Napoli. Sarri mi ha cambiato la vita. Tifosi del Napoli pazzeschi, ecc… - napolista : Napoli-Udinese, turnover moderato. Lozano di nuovo titolare con Mertens e Insigne Sul Mattino. Gattuso è pronto a r… - NapoliOnly : Analisi Post Partita Bologna-Napoli Che sta succedendo lì dietro?! #BolognaNapoli #SerieA #serieatim #Manolas… - NapoliOnly : Difesa da rivedere. #BolognaNapoli #SerieA #serieatim #Manolas #Barrow #Meret #DiLorenzo #Hysaj #Maksimovic #Demme… - aliasebasta : @elenamarra18 Gattuso è onesto , contro il Milan però ha sbagliato a far uscire Mertens ed Insigne , forse con loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Gattuso

Suggestione che è di difficile realizzazione, ma non sarebbe male aggiungere Ciruzzo a Ciruzzo (Mertens). Gattuso ha dato chiaramente il suo placet all’operazione, il percorso è ricco di ostacoli ma ...Politano il migliore in campo, male i titolari entrati a gara in corso così come Milik. Con questo pareggio, il Napoli è stato raggiunto dal Milan al sesto posto in classifica: adesso ha 53 punti, a - ...