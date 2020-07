Mertens fissa l’obiettivo: «Siamo pronti all’impresa contro il Barcellona» (Di venerdì 17 luglio 2020) Dries Mertens fissa l’obiettivo e mette nel mirino la sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole Dries Mertens ha parlato al sito della UEFA concentrandosi sulla sfida di Champions League contro il Barcellona ad agosto. Le sue parole. «All’andata abbiamo fatto una grande partita e per me è stato fantastico segnare al Barcellona. Al ritorno sarà tutto più complicato. Sicuramente l’1-1 del San Paolo ci obbliga a far gol al Camp Nou. Senza gol, verremo eliminati. Ci stiamo preparando all’impresa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dries Mertens fissa l’obiettivo e mette nel mirino la sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole Dries Mertens ha parlato al sito della UEFA concentrandosi sulla sfida di Champions ...

Milan, Donnarumma para anche gli errori: ora il rinnovo top

Spalle larghe e sguardo fisso al prossimo obiettivo. Gianluigi Donnarumma mette nel mirino il Parma con la chiara ambizione di mantenere la porta inviolata come ...

Dries Mertens fissa l'obiettivo e mette nel mirino la sfida di Champions League contro il Barcellona. Le sue parole Dries Mertens ha parlato al sito della UEFA concentrandosi sulla sfida di Champions ...

Milan, Donnarumma para anche gli errori: ora il rinnovo top

Spalle larghe e sguardo fisso al prossimo obiettivo. Gianluigi Donnarumma mette nel mirino il Parma con la chiara ambizione di mantenere la porta inviolata come ...