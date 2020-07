Mercato Milan: ecco Rangnick, svelati il budget e gli obiettivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, le trattative sono avanzate e l'annuncio dell'addio all'azienda austriaca dovrebbe arrivare a breve, nonostante l'ex allenatore del Lipsia abbia ancora tre anni di ... Leggi su sport.virgilio

matteosalvinimi : ... politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della conce… - AlfredoPedulla : #Kessie risponde a chi lo aveva mandato sul mercato come idea (quale idea?): è il suo miglior momento da quando è a… - nevrdn : @ROI05841958 @antorendina di logico in quelle sessioni di mercato del Milan c'era molto poco.. - MomentiCalcio : #Verona, #MatteoPessina al centro del mercato: #Milan e #Roma sul centrocampista - salvatorecozza1 : RT @rflgreco: I rosacei hanno scoperto la formula per calcolare con precisione l'impegno del Milan nel prox mercato. La raffinatezza consis… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Mercato Milan: ecco Rangnick, svelati il budget e gli obiettivi Virgilio Sport Progetto Europa: il Bologna segue Mihajlovic

Il mister ha voglia di crescere in fretta, è ambizioso e ha chiesto due-tre innesti per puntare alle coppe. La società cercherà di accontentarlo.

Mercato Milan: ecco Rangnick, svelati il budget e gli obiettivi

Ralf Rangnick sta per arrivare al Milan. Il tecnico del tedesco sta trattando in questi giorni una buonuscita milionaria dalla Red Bull (dai 7 agli 8 milioni di euro) prima di accasarsi nel club rosso ...

Il mister ha voglia di crescere in fretta, è ambizioso e ha chiesto due-tre innesti per puntare alle coppe. La società cercherà di accontentarlo.Ralf Rangnick sta per arrivare al Milan. Il tecnico del tedesco sta trattando in questi giorni una buonuscita milionaria dalla Red Bull (dai 7 agli 8 milioni di euro) prima di accasarsi nel club rosso ...