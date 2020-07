Mercato Juventus, sfuma un obiettivo: c’è la firma col club inglese (Di venerdì 17 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Spagna ma nelle ultime ore non sarebbero arrivate buone notizie su un affare. sfuma un obiettivo per l’attacco, col calciatore che avrebbe firmato già con una squadra inglese. Doccia fredda per Paratici. Mercato Juve: Ferran Torres firma col City Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Eurosport Ferran Torres avrebbe già firmato col Manchester City. Il club allenato da Guardiola era da tempo sul giocatore, e adesso non sembrerebbero esserci dubbi sul proseguimento della carriera del pezzo pregiato del Valencia. Leggi anche: Griezmann ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Sarri, conferma quasi certa. E questa volta il #mercato della #Juventus lo deciderà lui. #SportMediaset… - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - _ThousandN : @VlnN94 L'inter ha immesso 200 milioni sul mercato. Se la Juventus prestasse o tagliasse tutti gli esuberi, ci rime… - infoitsport : Inter-Juventus, duello di mercato per il bomber infelice - XXXnewssSoccer : Zidane non sarà il nuovo allenatore della Juventus, sfumato il sogno Pep, sulla panchina bianconera rimarrà Maurizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato estero: Juve, Pogba ha deciso. Guardiola offre 70 milioni per un difensore, Jorge Jesus torna al Benfica Calciomercato.com Sconcerti: "Napoli, riprendi Higuain". I tifosi azzurri rispondono al giornalista sul web

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Ma ...

ROMA - Zaniolo potrebbe lasciare il club giallorosso, la Juve è sempre più vicina

Il rientro dopo il grave infortunio di gennaio si sta rivelando più complicato del previsto. Non tanto per la sua resa sul campo quanto per i momenti di tensione come quelli vissuti durante e dopo la ...

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Radio Ma ...Il rientro dopo il grave infortunio di gennaio si sta rivelando più complicato del previsto. Non tanto per la sua resa sul campo quanto per i momenti di tensione come quelli vissuti durante e dopo la ...