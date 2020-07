Mercato Inter, Lautaro nel mirino City, ma lui sceglie il Barcellona (Di venerdì 17 luglio 2020) Ora che i 'bollori' del Barcellona sembrano essere stati raffreddati, a fatica, dalla difficoltà di reperire in tempo utile i fondi necessari, 90 milioni da aggiungere a Junior Firpo,, la sentenza del ... Leggi su gazzetta

FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - fradora2004 : @SpudFNVPN Ma stanotte hai parlato del mercato dell'Inter?? - fradora2004 : @SpudFNVPN Ma stanotte hai dato le bombe di mercato su l'Inter? - Claudio69_ : RT @FBiasin: La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema per il mer… - morenoAlmare : RT @FBiasin: La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema per il mer… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter: Guardiola propone uno scambio stellare a Conte Virgilio Sport Napoli, per Osimhen si riparte da zero: l’attaccante ha cambiato procuratore

Napoli-Osimhen: si ricomincia. Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva annunciato che oggi, giovedì 16 luglio, avrebbe fatto un annuncio importante sul mercato del Napol ...

Bucchioni: "Sarri in bilico, la Juve congela la pista Milik"

Il futuro di Maurizio Sarri alla Juve non è più sicuro ed allora anche le strategie di mercato del club bianconero potrebbero cambiare. Ne parla Enzo Bucchioni, che scrive così su Tuttomercatoweb: "Il ...

Napoli-Osimhen: si ricomincia. Nei giorni scorsi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva annunciato che oggi, giovedì 16 luglio, avrebbe fatto un annuncio importante sul mercato del Napol ...Il futuro di Maurizio Sarri alla Juve non è più sicuro ed allora anche le strategie di mercato del club bianconero potrebbero cambiare. Ne parla Enzo Bucchioni, che scrive così su Tuttomercatoweb: "Il ...