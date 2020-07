Meghan Markle lascia il suo amato cane in Canada. Il motivo? Non va d’accordo con il principe Harry (Di venerdì 17 luglio 2020) Harry e Meghan, primo impegno del 2020 sfoglia la gallery Quando si è trasferita in Inghilterra per sposare e vivere insieme al principe Harry, Meghan Markle, 38 anni, aveva lasciato il suo amato cane Bogart in Canada, dove l’attrice viveva per girare gli episodi del legal drama Suits. La donna aveva portato con sé solo il beagle Guy, più piccolo e facile da “trasportare” nei frequenti viaggi aerei. ... Leggi su iodonna

