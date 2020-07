Meghan Markle irriconoscibile, look e vestiti sciatti: dalle stelle alle… [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Principe Harry e Meghan Markle hanno cambiato ormai vita. Dopo il divorzio dalla Royal Family e il successivo trasferimento, prima in Canada e poi in California, son passati molti mesi dal loro addio. Hanno trascorso la quarantena nella grande villa di Los Angeles. E a parte qualche videochat resa pubblica suoi loro profili social e immagini che li ritraevano in strada durante le giornate di volontariato; qualcosa sembra mettere a dura prova la coppia. Nonostante abbiano cercato di non apparire spesso in pubblico, le voci al contrario non si sono arrese. Anzi, pare che Harry si sia stancato della vita americana, tant’è che i tabloid britannici parlano di un accordo segreto tra il Principe Harry e Kate Middleton. Il probabile malessere che attualmente è presente in Harry, viene letteralmente offuscato dalla determinazione di ... Leggi su velvetgossip

