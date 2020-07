Meghan Markle, addio look da duchessa! Per la prima volta si presenta così: foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Ormai Harry e Meghan Markle hanno una nuova vita. Mesi fa l’addio alla royal family e il trasferimento in Canada, poi le valigie per la California. Hanno trascorso la quarantena nella loro enorme villa di Los Angeles e a parte qualche videochat e quando sono stati paparazzati in strada mentre si davano al volontariato è tanto che gli ex duchi di Sussex non si lasciano vedere in pubblico. Le voci, invece, non si sono mai arrestate. Tra le ultimissime, quella per cui Harry ci starebbe ripensando. I tabloid britannici sono pronti a giurare che si sia già stancato del tutto della vita americana. Mentre Meghan è sempre più convinta di restare lì, tra i due potrebbero essere nate delle incomprensioni. Il magazine inglese ‘New Idea’ ha addirittura riferito che Harry ha ... Leggi su caffeinamagazine

IOdonna : Meghan Markle lascia il suo amato cane in Canada. Il motivo? Non va d’accordo con il principe Harry - BlackMa04831503 : RT @Murky__Meg: Hahahahahahah brilliant - Amore4Zampe : Ancora una volta Meghan lascia tutti senza parole! ----->>>> - fanpage : Con il punteggio più alto, pari all'89,05%, Diana Spencer ha dimostrato di non avere rivali in fatto di splendore. - RightRoyalRound : RT @Murky__Meg: Hahahahahahah brilliant -