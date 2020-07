Matteo Messina Denaro, chiesto l’ergastolo per le stragi del 1992: “Anche lui tra i mandanti” (Di venerdì 17 luglio 2020) Un altro ergastolo per un uomo che fino ad oggi, semplicemente, non c’è. È quello che ha chiesto la procura di Caltanissetta per Matteo Messina Denaro. L’ultimo latitante di Cosa nostra è l’uomo che ha determinato all’interno dei clan un clima di unanimità senza il quale il Totò Riina non avrebbe potuto portare avanti i suoi piani in vista delle stragi del 1992. Ne è convinto il pm di Caltanissetta, Gabriele Paci, che al termine della requisitoria sul processo che vede imputato il boss di Castelvetrano come uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ha chiesto l’ergastolo per l’ultima primula rossa. La richiesta arriva due giorni prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

