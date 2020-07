Mastelliani contro Caldoro. Giovanna Razzano: “Cosa ha fatto per il Sannio da governatore”? (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Caldoro, eletto nel Sannio, si ricorda solo ora, in campagna elettorale, che la nostra provincia esiste e fa parte di quella Campania di cui lui è stato per anni Governatore”. Con queste parole Giovanna Razzano, candidata al consiglio regionale con ‘Noi Campani‘, risponde a Stefano Caldoro che in visita nel Sannio aveva parlato stamane di promesse mancate da parte del governo De Luca. Caldoro, che aveva riservato più di una stoccata all’attuale governatore Vincenzo De Luca (leggi qui), aveva in ogni caso utilizzato toni “concilianti” nei confronti dell’ex compagno di partito Clemente Mastella. Eppure, a quanto sembra, dalla parti di “Noi Campani” le ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Mastelliani contro I mastelliani si organizzano: Chiusolo segretaria Parisi presidente Commenti ilVaglio Città Spettacolo come Quattro Notti: il più evidente danno culturale inflitto a Benevento dai mastelliani

Renato Giordano c'è ancora ed evidentemente lotta. Le ultime tracce lo hanno visto nella mastelliana regia dello 'Strega', un'altra ormai stucchevole passerella a sfondo letterario e in realtà sempre ...

Alessandrina da Ceppaloni: col marito o col partito? Lo scontro in Forza Italia e la senatrice impassibile

Lo scontro in atto, senza esclusioni di colpi, tra i berlusconiani sanniti ha una sua storia, E sarà concluso quando anche l’ultimo dei mastelliani sarà stato cacciato fuori dal “nuovo” capo il napole ...

Renato Giordano c'è ancora ed evidentemente lotta. Le ultime tracce lo hanno visto nella mastelliana regia dello 'Strega', un'altra ormai stucchevole passerella a sfondo letterario e in realtà sempre ...Lo scontro in atto, senza esclusioni di colpi, tra i berlusconiani sanniti ha una sua storia, E sarà concluso quando anche l’ultimo dei mastelliani sarà stato cacciato fuori dal “nuovo” capo il napole ...