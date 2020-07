Mascherine personalizzate, regali e bottiglie di vino: Merkel e Costa festeggiano il compleanno durante il Consiglio Europeo (Di venerdì 17 luglio 2020) Niente strette di mano, ma regali e bottiglie di vino: il primo, fondamentale, vertice Europeo dall’inizio della pandemia cadeva infatti nel giorno del compleanno della cancelliera tedesca Angela Merkel, che oggi ha compiuto 66 anni, e del premier portoghese Antonio Costa, che ne ha compiuti 59. I leader europei questa mattina si sono ritrovati nell’Europa Building pressoché deserto già in mattinata: un incontro che si è svolto necessariamente di persona, nonostante le misure anticontagio, proprio per trovare un vitale compromesso sulla portata e sulle condizioni degli aiuti economici. Per loro è stata sanificata e preparata una sala enorme – 800 metri quadri – la più grande dei due edifici che ospitano il ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Mascherine personalizzate, regali e bottiglie di vino: Merkel e Costa festeggiano il compleanno durante il Consigli… - Noovyis : (Mascherine personalizzate, regali e bottiglie di vino: Merkel e Costa festeggiano il compleanno durante il Consigl… - Carlodecandia1 : #SerieATIM #SerieA #coni @SerieA @assocalciatori @OfficialASRoma @acmilan @Internazionale @OfficialSSLazio… - brioblu57 : @stanzaselvaggia Ma te lo ha detto lui che vuole coniare moneta veneta ? E che ha creato le sue mascherine personal… - iPresidente : I più ridicoli sono quelli con le mascherine personalizzate (tricolore, disegni vari ecc ecc), che poi sono gli ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine personalizzate Mascherine personalizzate, regali e bottiglie di vino: Merkel e Costa festeggiano il compleanno durante il… Il Fatto Quotidiano Mascherine e distanze, il vertice Ue con il virus

Lo stesso Costa ha voluto omaggiare i colleghi con mascherine protettive colorate e personalizzate 'made in Portugal'. A Merkel Costa ha portato una copia di 'Cecità', il romanzo scritto dal premio ...

Coronavirus, mascherine in estate: i consigli, la app e il test online del CNR contro lo stress da caldo

Le mascherine ci proteggono e, che ormai siano un accessorio indispensabile da indossare e da aver sempre con sé, è diventato chiaro a tutti (quasi). È però altrettanto evidente quanto questo disposit ...

Lo stesso Costa ha voluto omaggiare i colleghi con mascherine protettive colorate e personalizzate 'made in Portugal'. A Merkel Costa ha portato una copia di 'Cecità', il romanzo scritto dal premio ...Le mascherine ci proteggono e, che ormai siano un accessorio indispensabile da indossare e da aver sempre con sé, è diventato chiaro a tutti (quasi). È però altrettanto evidente quanto questo disposit ...