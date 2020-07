Marquez in testa nelle prove libere in Spagna, Rossi fatica (Di venerdì 17 luglio 2020) JEREZ (Spagna) (ITALPRESS) – Marc Marquez vola nelle prove libere del venerdì del Gran Premio di Spagna, ma i rivali rispondono presente. Il pilota spagnolo della Honda Hrc mette subito le cose in chiaro nella prima sessione mattutina, facendo segnare in 1'37″350 il miglior tempo di giornata, ma non riesce a scavare un solco tra sè e i principali rivali per la vittoria del Mondiale che scatta proprio da Jerez dopo la lunga pausa per l'emergenza coronavirus. Il distacco tra Marquez e Maverick Vinales, infatti, è di appena due centesimi e la sensazione è che questa Yamaha possa persino migliorare in vista delle qualifiche e della gara. Nella seconda sessione il campione del mondo in carica è protagonista anche di una caduta, ... Leggi su liberoquotidiano

