Maria De Filippi presenta sua nuora, fidanzata del figlio Gabriele: “E’ molto carina…” [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Maria De Filippi in vacanza Da qualche settimana Maria De Filippi è ufficialmente in vacanza. La conduttrice Mediaset si trova nella sua villa di Ansedonia, in Toscana insieme al marito Maurizio Costanzo e al figlio Gabriele. Non tutti sanno che la professionista pavese è una madre molto apprensiva e premurosa e in una recente intervista ha rilasciato delle dichiarazioni sul ragazzo che ormai ha 28 anni ed è felicemente fidanzato. Era il 2002 quando Queen Mary e il giornalista romano lo hanno adottato. All’epoca Gabriele aveva solo dieci anni, e grazie a lui la loro vita è cambiata completamente. Queen Mary parla della nuora In una recente intervista ad un noto magazine, Maria De ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - porvnlouis : ho scaricato una canzone di liam e l'ho messa nella playlist per la macchina di mamma, ieri la sente per la prima v… - discordoconme : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - Notiziedi_it : Michele Anzaldi: “Con l’evento condotto da Maria De Filippi, Rai1 umilia le donne della Rai” -