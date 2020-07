Maria De Filippi, la Rai le affida la conduzione di una prima serata , scoppia la polemica e interviene la Commissione di Vigilanza del servizio pubblico: ecco cosa è successo! (Di venerdì 17 luglio 2020) Solo ieri sono stati ufficializzati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020/2021 e le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Tra le novità dei prossimi mesi è stato annunciato un appuntamento per la serata del 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A condurre la trasmissione, in onda in prima serata su Rai1, saranno Sabrina Ferilli, Fiorella Mannoia e Maria De Filippi che, eccezionalmente, approderà sulla rete nazionale per questo progetto tutto al femminile. A non aver condiviso questa scelta, però, è stato il segretario della Commissione di Vigilanza del servizio pubblico, Michele Anzinaldi, che su Twitter è apparso piuttosto ... Leggi su isaechia

