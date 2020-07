Maria De Filippi in Rai, protesta furiosa: “Offesa alle donne Rai” (Di venerdì 17 luglio 2020) Maria De Filippi in Rai per una serata speciale a novembre, ma decisione è indigesta e c’è chi protesta: “È un’offesa alle donne della Rai” Maria De Filippo arriva in Rai, ma solo per una serata. Ad annunciarlo alla presentazione del palinsesto televisivo autunnale il è stato il direttore della prima rete Stefano Coletta e subito è montata la polemica. L’evento in questione riguarda uno speciale contro la violenza sulle donne in onda a novembre che la nota conduttrice di Mediaset presenterà con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. La presenza della cantante e dell’attrice è quasi passato inosservata perché tutte le attenzioni si sono catapultate sulla De ... Leggi su bloglive

